https://static.news.ru/photo/d9b68da8-da05-11e9-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый вице-премьер Антон Силуанов разрешил начать строительство двух участков трассы Москва — Казань.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что министр финансов одобрил план строительных работ. Два новых участка трассы войдут в коридор Европа — Западный Китай.

Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира — самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М-7, который «разошьёт» движение в Московском регионе и даст нам новое направление, — отметил Дитрих.

Вице-премьер РФ Максим Акимов добавил, что строительство будет разбито на несколько этапов. Этот проект включён в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На его реализацию потратят около 539 млрд рублей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Минтранс предлагает подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в северном, западном и южном направлениях. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, они нужны для поддержки развивающихся территорий.