Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики

https://static.news.ru/photo/ceb820e4-d9b7-11ea-ae12-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга России на уровне BBB со стабильным прогнозом. По его словам, восстановление российской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, может пройти более динамично, чем в других странах.

Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств «большой тройки» свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации, — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что власти приняли беспрецедентные меры поддержки россиян и компаний в период пандемии, которые показали свою эффективность. Кроме того, стране удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, передаёт ТАСС.



Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что бюджет РФ теряет около 100 млрд рублей в день из-за пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7-8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.