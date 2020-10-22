Швейцарский банк зафиксировал падение уровня благосостояния россиян

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Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире указал, что в первом полугодии 2020 года благосостояние россиян сократилось почти на 11% в долларовом выражении.

Достаток российских домохозяйств сократился на 10,7%, это один из самых значительных в процентном отношении негативных результатов среди всех стран. Россия по этому показателю оказалась ниже Украины, Турции, Колумбии, Великобритании и Чили. Максимальное падение уровня богатства граждан зафиксировано в Мексике (14,2%) , ЮАР (21,8%) и Бразилии (24,4%).

Credit Suisse оценивает благосостояние домохозяйств с помощью собственной методики, берущей в расчёт капитализацию фондового рынка государства, валютные курсы, динамику изменения ВВП и цены на недвижимость. Основной причиной негативного результата России стало падение на 13% в первой половине года курса рубля к доллару. Копия доклада оказалась в распоряжении РБК.

По данным Росстата, реальные денежные доходы граждан РФ за девять месяцев с начала 2020 года упали на 4,3%. Однако показатель, рассчитываемый швейцарским банком, отражает иное, а именно объём активов на конец июня по сравнению с декабрём 2019 года.

В начале 2020 года в России насчитывалось 3,03 тысячи граждан, чьё состояние было выше $50 млн, согласно оценке Credit Suisse. Это 1,7% от общего числа таких людей в мире. С начала 2000-х годов в РФ росло неравенство в уровне материального благосостояния. В 2016 году в руках 1% самых богатых граждан оказалось 65% всех финансовых ресурсов. Ожидается, что в 2020 году этот показатель снизится до 57%. В среднем по миру в руках 1% самых богатых жителей стран сосредоточено 44% денежных средств.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил использовать средства из накопленных резервов для расширения поддержки бедного населения России, передавал NEWS.ru.