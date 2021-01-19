Швейцарская компания прекратила работу по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/bcfd9682-5a76-11eb-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестала оказывать подпадающие под санкции США страховые услуги, связанные с проектом строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщил официальный представитель компании Томас Баер.

Компания Цюрих отдаёт наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по «Северному потоку — 2», и мы прекратили всё наше страховое покрытие, которое подпадает под санкции, — сообщил ТАСС Баер.

Баер также отметил, что его компания не считает, что столкнётся с какими-либо санкциями в связи с газопроводом «Северный поток — 2». По его словам, Zurich Insurance Group «продолжит тесно работать с Госдепартаментом США и всеми другими регуляторами в целях обеспечения соответствия деятельности применяемым законам и правилам».

Как писал NEWS.ru, американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна». Ограничения введены в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В санкционный список также попал владелец судна — ООО «КВТ-РУС». Американские фирмы не смогут проводить с этой компанией валютные и банковские операции, у неё будут заблокированы активы и имущество в том случае, если оно есть на территории США.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков высказал мнение, что Вашингтон вряд изменит свою позицию по «Северному потоку — 2» и от новой администрации США точно не стоит ждать послаблений. Сенатор уверен, что никакие заявления немецкой стороны не защитят проект от американского давления и санкций.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.