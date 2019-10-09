https://static.news.ru/photo/69ae4a76-ea6f-11e9-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации одобрил 9 октября закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».

На заседании было принято решение утвердить отчёт по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей. Это на 2,7% больше, чем прогнозировалось. Расходы составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше, а профицит — 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшихся показателей.



В заключении подчеркивается, что существенные объёмы средств остаются неиспользованными в течение года. По мнению сенаторов, «целесообразно пересмотреть подход к организации работы с государственными программами РФ, предусмотрев более интенсивную работу с их паспортами в течение года».

Как писал News.ru, после критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. Потраченные средства можно будет отследить в оперативном режиме. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесённых в ГД правительством.