https://static.news.ru/photo/f18717ea-4cc4-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Роснефть» сохранила по итогам 2019-го добычу чёрного золота на уровне 285,5 млн тонн, рассказал руководитель компании Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среднесуточный показатель — 5,8 млн баррелей. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли, считает глава сырьевого гиганта.

Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли, — цитирует топ-менеджера агентство «Прайм».

Цены на нефть падают на фоне снижения вероятности проведения внеочередного заседания ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,08 и достигла отметки в $54,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,06, составив $50,26 за баррель.

Как ранее писал NEWS.ru, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам. Цена будет составлять $127 за 1 тыс. куб. м.

По его словам, это базовая цифра, которая звучит в переговорах. Он отметил, что министр энергетики РФ Александр Новак подробно проинформировал президентов о текущем состоянии мирового рынка.