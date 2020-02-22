https://static.news.ru/photo/24e79890-5598-11ea-b651-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

В скором времени начнётся разработка крупнейшего в Саудовской Аравии месторождения газа Джафура. С таким заявлением выступил председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир Отман аль-Румайян.

По его словам, разработка Джафура укрепит позиции компании в энергетическом секторе и поможет ей стать ведущей компанией в мире. Запасы этого месторождения составляют около 56,6 млрд куб. метров. Работы начнутся в 2024 году. По расчётам Saudi Aramco, к 2036 году объём добычи газа на месторождении достигнет около 62 млн куб. метров в день, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.