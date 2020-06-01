Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

Эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.
Такой прогноз опубликован в квартальном отчёте Института народнохозяйственного прогнозирования.
Это снижение будет зафиксировано впервые со времён кризиса конца 90-х, говорится в документе. Однако, на тот период сокращение доходов было втрое больше,
Минэкономиразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому налог самозанятым будет возвращаться автоматически без предоставления каких-либо документов. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.
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