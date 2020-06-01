Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

https://static.news.ru/photo/52b6bc00-a45e-11ea-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.

Такой прогноз опубликован в квартальном отчёте Института народнохозяйственного прогнозирования.

Это снижение будет зафиксировано впервые со времён кризиса конца 90-х, говорится в документе. Однако, на тот период сокращение доходов было втрое больше, приводят данные доклада экспертов «Известия».

Минэкономиразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому налог самозанятым будет возвращаться автоматически без предоставления каких-либо документов. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.