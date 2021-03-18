Рубль разворачивается вверх после колебаний на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/4d93dad4-e17a-11e9-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В начале утренних торгов рубль разворачивается верх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг.

По данным Московской биржи, по состоянию на 07:16 курс доллара расчётами «завтра» снижался на 8 копеек, а евро — на 19 копеек, до 74,22 рубля и 88,43 рубля соответственно.

При этом сразу после открытия торгов курс доллара повышался на 3 копейки, курс евро снижался на 2 копейки.

Стоимость нефти с утра поднялась в пределах 0,1% и составила 63,3 доллара за баррель.

В четверг в ходе торгов цена нефти падала более чем на 9% и доходила до отметки 61,45 доллара за баррель. Об этом писал NEWS.ru.