Рубль разворачивается вверх после колебаний на открытии торгов

В начале утренних торгов рубль разворачивается верх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг.
По данным Московской биржи, по состоянию на 07:16 курс доллара расчётами «завтра»
При этом сразу после открытия торгов курс доллара повышался на 3 копейки, курс евро снижался на 2 копейки.
Стоимость нефти с утра поднялась в пределах 0,1% и составила 63,3 доллара за баррель.
В четверг в ходе торгов цена нефти падала более чем на 9% и доходила до отметки 61,45 доллара за баррель. Об этом писал NEWS.ru.