Рубль ни при чём: россиянам вновь обещают рост цен на импортные товары

Рост цен в России коснётся импортируемой продукции — одежды, обуви, бытовой техники и даже еды. Самое интересное, что это подорожание никак не связано с курсом доллара и рубля. Участники рынка объясняют ситуацию увеличением стоимости морских перевозок. Главная причина повышения ставок фрахта — нехватка контейнеров. Это может привести к тому, что ценник на товары рискует увеличиться на 20%. Опрошенные NEWS.ru эксперты не верят в столь резкий рост. Цены действительно поднимутся, но не так сильно и далеко не на все товары, которые находятся «в зоне риска».

О том, что в России резко вырастут цены на ряд товаров из-за подорожания морских перевозок, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Проблема затронет импортируемую продукцию — товары массового спроса, одежду, обувь и бытовую технику. Кроме того, в значительной мере страдают те, кто перевозил по морю дешёвую продукцию, например еду и сырьё, поскольку рост стоимости перевозки серьёзно отразился на себестоимости этой продукции.

Издание отмечает, что к концу прошлого года стоимость на перевозки выросла с $1,5 тысячи до $9 тысяч за контейнер, а в отдельных случаях морской фрахт доходил и до $10 тысяч.

Мнения участников рынка несколько расходятся, но в целом они прогнозируют рост цен на бытовую технику, мебель и товары для дома на 10–15%, на обувь — на 2–20% в зависимости от категории. Впрочем, из-за высокого уровня локализации реальное подорожание может и не быть столь резким, как рост тарифов на контейнерные перевозки, и бытовая техника и электроника поднимется в цене лишь на 2–3%.

Поводом для резкого роста цен на контейнерные перевозки стали выборы президента США. После победы Джо Байдена спрос на грузоперевозки между Соединёнными Штатами и Китаем значительно вырос. В итоге все свободные суда были переброшены на это направление. Вместе с тем китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что сама КНР перестала покупать некоторые товары в США. Контейнеры уходили в Америку и не возвращались — загружать их было просто нечем. Вдобавок Пекин ввёл дополнительные требования оформления грузов, из-за чего заметно увеличились сроки поставок, а доступность контейнеров опять же снизилась.

Кстати, стоимость грузоперевозок растёт примерно с лета прошлого года. Дистрибьюторы пытались сдерживать цены на товары, рассчитывая на скорое снижение стоимости доставки. Однако продолжать это делать дальше они не в состоянии, поэтому ожидают скачкообразного роста.

По мнению доцента кафедры международных экономических отношений РУДН Натальи Дюжевой, прогнозирование резкого роста цен, скорее всего, является преувеличением.

В большей степени цены вырастут [на 2–5%] на бытовую электронику и электротехнику, поскольку брендов и производителей не так много, а ценовой диапазон товаров очень разный: чем выше цена единицы товара, тем меньше будет её рост, обусловленный ростом стоимости перевозки. Габаритность и вес товаров тоже различаются: чем больше объём или вес, тем больше стоимость перевозки влияет на цены. Наталья Дюжева доцент кафедры международных экономических отношений РУДН доцент кафедры международных экономических отношений РУДН

Сергей Булкин/NEWS.ru

На обувь же и одежду цены практически не изменятся, считает эксперт. Во-первых, из-за огромного количества производителей этих товаров, прежде всего в Китае, а также в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Турции и из-за конкуренции между ними. Цены в данном случае в наибольшей степени зависят от коммерческого уровня закупки (насколько крупный опт), объясняет она.

Во-вторых, рынки текстиля, одежды, обуви в России последние годы падают и реализовывать товары становится всё тяжелее. Поэтому поставщики будут избегать подорожания, используя резервные способы сокращения издержек, а также за счёт переключения на более дешёвый и массовый импорт, что будет сдерживать рост цен, — говорит эксперт.

По словам Дюжевой, поставщики — как крупные ретейлеры, так и средние и мелкие предприниматели — также могут использовать (и уже используют) изменение договорной и фактурной стоимости товаров («перебивание» инвойсов) для сокращения таможенных платежей, схемы поставок через постсоветские реэкспортирующие страны (Киргизия, Грузия, Армения, Азербайджан) со сменой государства происхождения товаров и использованием преимуществ соглашения о зоне свободной торговли или о таможенном союзе.

Не исключено, что стремление сохранить рыночные позиции и не повышать цены приведёт к снижению размеров торговых наценок в РФ. На обувь и одежду это часто 30–100% в каждом элементе цепи продаж, указывает Дюжева.

Рынком такого рода подорожание стоимости морских и железнодорожных перевозок не было заложено, оно является конъюнктурным, и в ближайшие два-три месяца в этой сфере должна наступить стабилизация, резюмирует эксперт.

А вот по мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, корректировки цен едва ли удастся избежать.

В меньшей степени рост цен затронет товары с высокой эластичностью спроса и высокой конкуренции среди поставщиков, которые будут готовы взять на себя возросшие издержки, не перекладывая их на потребителей. В товарах, где эти критерии не соблюдаются, можно ожидать более заметного повышения цен. В непродовольственных товарах рост цен на контейнерные морские перевозки мог найти меньшее отражение в силу более длительных циклов обновления продуктовой линейки и более медленного высвобождения товарных запасов. На последнее могла повлиять пандемия из-за падения потребительского оптимизма и реальных располагаемых доходов населения (по итогам 2020 года на 3,5%). Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Розничные продажи непродовольственных товаров за минувший год упали на 5,2% (продовольствия на 2,6%), напоминает Коган. По его словам, в продовольственных товарах, где этот цикл заметно короче, цены в той или иной степени уже могли подстроиться под подобные изменения.

Для смягчения возросшего ценового давления поставщики и ретейлеры могут заново пересмотреть выстраиваемую логистическую цепочку на предмет устранения неэффективности, подумать о поиске альтернатив морским перевозкам или о смене партнёров, считает эксперт. Так что, слишком пугаться роста цен на товары всё же не стоит.