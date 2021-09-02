В Ростуризме анонсировали запуск программы зимнего кешбэка

Ростуризм до конца года запустит программу по кешбэку, рассчитанную на зимний сезон, туры будут продаваться с 15 января по 30 апреля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума. Её слова приводит ТАСС.

Догузова сообщила , что программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. С мая по сентябрь программа действовать не будет.

Глава Ростуризма также коснулась темы детского туристического кешбэка, уточнив, что программа создавалась как однократная и решение о её продлении пока не принято. Тем не менее не исключено, что это всё же произойдёт.

Ранее Ростуризм продлил действие акции продаж туристического кешбэка по России до середины сентября. Туристы могут приобрести пакетные туры с возможностью поездки с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Около 400 млн рублей, выделенные на программу, будут перенаправлены для стимуляции продаж турпакетов в низкий сезон.