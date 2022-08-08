Ростехнадзор назвал необоснованными претензии «Крассетей» к ФСК ЕЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Енисейское управление Ростехнадзора по итогам проверки заявлений региональной энергокомпании «Крассети» об ограничениях передачи электроэнергии в июле текущего года не нашло нарушений в действиях федерального оператора магистральных сетей ФСК ЕЭС. Об этом сообщает Newslab.

По данным источников издания, выводы направлены в региональную прокуратуру для дальнейших разбирательств. При этом, как сообщается, в ходе проверки возникли вопросы к самим «Крассетям». Так, надзорный орган установил, что «Крассети» проигнорировали обращение ФСК ЕЭС о необходимости соблюдения договорных обязательств, в том числе согласованной величины максимальной мощности. В результате произошло срабатывание установленных технологических защит от превышения мощности. Кроме того, в нарушение нормативных правил региональная компания не предоставляет в адрес ФСК ЕЭС сведения об объеме максимальной мощности в установленные сроки.

Также издание отмечает, что многие объекты «Крассетей» работают без разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию, а запитанное «Крассетями» электрооборудование работает с нарушением действующих правил технической эксплуатации и устройства электроустановок. Судя по всему, возможно, речь о майнинговой ферме, расположенной на территории организации.

Ранее сообщалось о конфликте «Крассетей» и ФСК ЕЭС из-за якобы искусственных ограничений в передаче электроэнергии. Региональный оператор заявлял, что надзорные органы не допускаются на магистральные энергообъекты для проверки. Однако выводы Ростехнадзора свидетельствуют, что проверка была проведена беспрепятственно.

В ответ на претензии федеральный оператор сообщал, что имеет договор с «Крассетями» на мощность 1,06 МВт, при этом фактическое потребление «Крассетей» превышало показатель более чем в 20 раз. В ФСК ЕЭС заверяли, что подобные непредусмотренные нагрузки могут привести к повреждениям на магистральной подстанции и, как следствие, к отключению населения, промышленности и железнодорожной инфраструктуры на юге Красноярского края.

В конце июля ряд Telegram-каналов Красноярского края опубликовали снимки с коптера, на которых демонстрируется размещение крупной майнинговой фермы прямо на территории энергообъектов «Крассети».