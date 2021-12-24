Рост цен на хлеб объяснили стоимостью металла

Цена на хлеб растёт из-за издержек производства, среди которых стоимость электричества и металла, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский изданию Lenta.ru. Он объяснил, что это сказывается на конечной стоимости продукта.

У нас же подорожала электроэнергия. А при хлебопечении и изготовлении муки это всё входит в себестоимость. Металлы подорожали сильно. Когда мы говорим про муку, в мукомольной промышленности есть так называемое металлическое сито, жернова и так далее, все запчасти в основном металлические, — сказал Злочевский.

Он добавил, что затраты растут и на перевозку продукции.

Ранее в Минсельхозе подготовили доклад, согласно которому хлеб может подорожать в феврале на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2%, а пшеничная мука — на 3,7% по отношению к ноябрю. Тенденция роста цен сохраняется, хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже объяснил это издержками производителей.

При этом, по данным Росстата, резко поднялись цены на хлеб и до этого, в первую неделю ноября. Также подорожали сливочное масло, сахар, макароны и — больше всего — гречневая крупа. Эксперты прогнозировали, что к Новому году цены на отдельные товары вновь начнут расти.