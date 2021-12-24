Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и масло

В Минсельхозе подготовили доклад, согласно которому хлеб может подорожать в феврале на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2%, а пшеничная мука — на 3,7% по отношению к ноябрю. Тенденция роста цен сохраняется, хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают. Об этом сообщают «Известия».

Мука и хлеб будут дорожать, но это не связано с увеличением стоимости сырья: цена зерна стабильна и в перспективе, вероятно, будет снижаться. Издержки производителей на транспорт, коммунальные услуги растут. Это и будет подталкивать цены в рознице вверх, — рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По поводу подсолнечного масла эксперты отмечают, что реальных причин для роста цен на этот продукт нет. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит.

Ранее сообщалось, что в России продолжается рост инфляции на фоне роста цен на продукты питания. Эксперты отмечают, что больше всего подорожали овощи. Так, например, цена капусты выросла на 98%, картофеля — на 78%, огурцов и помидоров — на 65%, моркови — на 41%.

Специалисты отмечают, что стоимость «борщового набора», особенно важного для питания россиян, подскочила более чем в полтора раза. При этом зарабатывают на этом росте не производители, а посредники.