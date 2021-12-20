Овощи обвинили в инфляции в России

В России продолжается рост инфляции на фоне роста цен на продукты питания. Эксперты отмечают, что больше всего подорожали овощи. Так, например, цена на капусту выросла на 98%, картофель — на 78%, огурцы и помидоры — на 65%, а морковь — на 41%. Об этом сообщают «Известия».

Здесь у нас есть комбинация нескольких факторов. В 2020 году случился неурожай, да и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не удалось. Повысилась себестоимость многих материальных ресурсов. Возникли сложности с рабочей силой. Сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за этого в сентябре предложение было аномально низким. Всё это сказалось на ценах, — пояснил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Специалисты отмечают, что стоимость «борщового набора», особенно важного для питания россиян, подскочила более чем в полтора раза. При этом зарабатывают на этом росте не производители, а посредники.

Ранее эксперты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе.

Эксперты также называют в числе причин проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19, а также предновогодний спрос на продукты. При этом немаловажную роль сыграла инфляция в этом году, которая вместо прогнозируемых 6,2% поднялась до 7,9%.