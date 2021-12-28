Росстат с нового года будет по-новому считать инфляцию

Росстат с января 2022 года внесёт изменения в расчёт еженедельного индекса потребительских цен (ИПЦ), говорится в сообщении на сайте ведомства. Он будет проводиться так же, как и месячный ИПЦ, что позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Кроме того, в 2022 году начнётся эксперимент по расчёту официальной инфляции на основе информации из онлайн-касс или чеков.

С января 2022 года вносятся изменения в расчёт еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ — по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов — базисных потребительских расходов населения, — говорится в сообщении.

Ранее методология расчёта оценки недельной инфляции учитывала изменения средних цен по стране.

Также в следующем году Росстат начнёт вести экспериментальный параллельный расчёт ИПЦ с использованием новых источников данных. Среди них — информация контрольно-кассовой техники (ККТ), чеков, данных государственной системы маркировки товаров, а также мониторинг онлайн-продаж и веб-скрейпинг, позволяющий извлекать информацию со страниц веб-ресурсов. С 2023 года такая методика расчёта инфляции станет единственной.

С нового года расширится список потребительских товаров и услуг, по которым идёт наблюдение за инфляцией. Вместо 556 позиций для расчёта индекса будет использоваться 558.

При этом часть позиций из нового перечня исключат. Например, не будут больше учитывать данные по экскурсионным поездкам на автобусе по городам Европы или обслуживанию банковской карты в национальной валюте.

Ранее Росстат сообщил о сокращении числа россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ или ниже. В 2019 году доля таких работников составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель снизился до 2,5%, или 689,6 тысячи человек. Минимальный размер оплаты труда в этом году составляет 12 792 рубля, уточняет ведомство. С 1 января 2022 года он вырастет до 13 890 рублей. При этом в Росстате уточнили, кто входит в 2,5%, получающих зарплату на уровне МРОТ и ниже.