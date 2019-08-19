https://static.news.ru/photo/17a8e562-c286-11e9-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные зарплаты в России в июле 2019 года выросли на 3,5% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года — на 7,2%, — говорится в документе.

Отмечается, что в июне реальные зарплаты выросли на 2,9%. Также рост реальных зарплат в период с январь по июль составил 2,1%.

Также в документе говорится, что в июле 2019 года число безработных в стране выросло на 0,9%, а в годовом выражении — сократилось на 6,6%.

Всего в июле, по предварительной оценке, безработных было 3,4 миллиона человек, что составляет 4,5% от экономически активного населения России.

Как ранее писал News.ru, среднемесячная начисленная зарплата в Москве в июне составила 96 тысяч 30 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 11,6%.