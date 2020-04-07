Росстат назвал разницу в зарплатах мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники Росстата назвали сферы деятельности, где выявлена наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин.

Наибольший разрыв зафиксирован среди работников в области информации и связи — в этой сфере мужчины зарабатывают на 31,8% больше. Следом идёт научная и техническая деятельность с результатом в 29%.

Также заметная разница в доходах наблюдается среди мужчин и женщин, работающих в сфере транспортировки и хранения (25,9%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), добычи полезных ископаемых (24,1%).

Наименьший разрыв в зарплатах — в сфере образования, у мужчин она больше на 4,8%, а также в области здравоохранения и соцуслуг — почти на 12%, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что лидерами по высоким зарплатам стали Сахалин, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. Самые высокооплачиваемые профессии — в сферах интеллектуального труда, добывающей промышленности и финансов.