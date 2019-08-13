https://static.news.ru/photo/16fa3b1e-be5f-11e9-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания GfK подсчитала, что за год, считая с июля 2018-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов по сравнению с показателями за прошлый аналогичный период.

Снижение зафиксировали во всех категориях продуктов, от свежего мяса до колбасных изделий. Более всего снизились продажи говядины — на 7%. Птица, чья доля в общих продажах мяса составляет 38%, потеряла 5,2%, пишет РБК .

За год, по данным компании, цены на все виды мясной продукции выросли как минимум на 3%, причём более всего подорожала самая популярная у потребителей категория — птица. Курица стала стоить на 8% дороже — до 100,34 рубля за килограмм, индейка — на 22%, до 164 рублей.

Колбаса прибавила в цене 5% до 164,01 рубля за килограмм, а свинина, напротив, подешевела на 3% до 95,88 рубля за килограмм.

Ранее News.ru писал, что эксперты Роскачества подготовили советы по выбору натуральной и вкусной колбасы, изготовленной по ГОСТу. При выборе варёной колбасы специалисты рекомендуют в первую очередь сверить реальные условия хранения с необходимыми — температура в холодильнике должна быть в пределах 0–6 градусов Цельсия. При этом продукт, находящийся не в вакуумной упаковке, имеет меньший срок хранения.