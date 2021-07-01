Россияне смогут провести газ на участках без переплат

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что россияне смогут провести газ на своих участках по регулируемым ценам и соответствующие акты будут приняты в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время правительство разработает нормативные акты, в рамках которых будет реализовываться программа по бесплатной газификации граждан.

Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной, — заявил Новак.

До границ участка газопровод должен быть подведён бесплатно. Единственное, что придётся оплатить гражданам, так это услуги по проведению трубы до дома и установку оборудования. Кроме того, люди смогут выбрать разные варианты газового оборудования: плиту, котёл или бойлер. Заявки на подключение можно оставлять на сайте или в офисе газового оператора, а также на портале госуслуг либо в МФЦ.

Ранее вице-премьер назвал неверной информацию о необходимости обязательной покупки объёмов газа после бесплатного подключения домовладения к газу. Подключение будет происходить без каких-либо условий.