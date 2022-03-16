Россиянам рассказали, что ещё способно обвалить рубль
Аналитик Антонов: рубль обвалится из-за взрыва на АЭС или снижения закупок россырья Китаем
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:50, 17 марта 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В настоящее время основные риски для продолжения обвала рубля исчерпаны. Однако существует ряд факторов, способных привести к новому падению российской валюты. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.
К очередной активной фазе распродажи российской валюты могут привести <...> взрыв атомной станции или использование химически активных веществ. При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию, — отметил аналитик.
Также проседание рубля может усилиться в случае, если Западу удастся настоять на снижении закупок российского сырья Китаем. Однако всё самое худшее у рубля позади, считает аналитик, все самые «адские» санкции уже использованы.
Помочь рублю может резкий рост на сырьевые товары российского экспорта. Кроме того, рост цен на сырьё способен привести к падению темпов роста экономики США и Евросоюза и в конечном итоге побудит их ослабить санкции.
Ранее сообщалось, что рубль в ходе валютных торгов на Московской Бирже укрепляется по отношению к доллару и евро. Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил на это, что укрепление рубля вызвано случайными факторами. Определить дальнейший валютный курс в происходящем хаосе невозможно.