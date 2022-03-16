Россиянам рассказали, что ещё способно обвалить рубль

В настоящее время основные риски для продолжения обвала рубля исчерпаны. Однако существует ряд факторов, способных привести к новому падению российской валюты. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

К очередной активной фазе распродажи российской валюты могут привести <...> взрыв атомной станции или использование химически активных веществ. При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию, — отметил аналитик.

Также проседание рубля может усилиться в случае, если Западу удастся настоять на снижении закупок российского сырья Китаем. Однако всё самое худшее у рубля позади, считает аналитик, все самые «адские» санкции уже использованы.

Помочь рублю может резкий рост на сырьевые товары российского экспорта. Кроме того, рост цен на сырьё способен привести к падению темпов роста экономики США и Евросоюза и в конечном итоге побудит их ослабить санкции.

Ранее сообщалось, что рубль в ходе валютных торгов на Московской Бирже укрепляется по отношению к доллару и евро. Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил на это, что укрепление рубля вызвано случайными факторами. Определить дальнейший валютный курс в происходящем хаосе невозможно.