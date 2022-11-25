Россиян предупредили о новом скачке доллара Аналитик Васильев: курс доллара из-за рецессии может увеличиться до 70

Фото: pixabay.com

Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду и последующему укреплению доллара США. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он посоветовал россиянам в этой связи хранить часть своих сбережений в иностранной валюте.

По словам эксперта, ряд аналитиков предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, активного подъема ставок центробанками и нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. В этой связи инвесторы могут начать уходить в защитную западную валюту. По словам Васильева, подобное развитие событий может также привести к падению цен на энергоресурсы и ослаблению курса рубля до 70 за доллар.

Аналитик посоветовал россиянам хранить часть своих сбережений в валюте, желательно — дружественных стран, поскольку, по его словам, усиливающийся доллар и евро сохраняют свою токсичность.

Ранее стало известно, что валютные сбережения россиян в банках опустились до уровня 2012 года. Это следует из статистики, опубликованной Центробанком. По состоянию на 1 ноября остатки иностранных средств на счетах и депозитах жителей страны оказались меньше $60 млрд.