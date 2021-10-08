Россиян предупредили о возможном подорожании парфюмерии и алкоголя

Духи и туалетная вода, а также вино и пиво из Европы могут существенно подорожать в отечественных магазинах. Это произойдёт в случае, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров, рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Российские власти рассматривают такую возможность как ответ на действия Евросоюза по ограничению поставок из РФ. Данный шаг соответствует нормам ВТО. Он будет направлен прежде всего в отношении тех европейских стран, где парфюмерия и алкоголь входят в число основных статей экспорта, пояснила эксперт.

В настоящее время импортная пошлина на парфюмерию составляет 6,5%, на вино — 12,5%, на пиво — €0,018 за литр.

Так, если на вино пошлины вырастут на 25%, то уже на стадии таможенных сборов при ввозе в страну его стоимость поднимется на 11%. При росте ставок на 30% вино подорожает более чем на 15%.

Рост потребительских цен в магазинах, по словам специалиста, будет ещё больше, поскольку они включают издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов. Кроме того, на них влияет и уровень спроса.

Долгова отметила , что рост цен на парфюмерию отразится на российских потребителях сильнее, чем на алкоголь. Любители европейских вин могут перейти на продукцию производителей из Грузии и Латинской Америки. Альтернатива же европейской парфюмерии, которая может подорожать более чем на 50%, очень ограничена.

Ранее сообщалось, что производители предупредили россиян о подорожании в ближайшее время макарон. На очереди — мясо, а также сезонный рост цен на фрукты и овощи. Кроме того, по мнению экспертов, в скором времени могут подорожать некоторые непродовольственные товары. В частности, холодильники и кондиционеры.