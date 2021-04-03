Россия озаботилась созданием альтернативы SWIFT

https://static.news.ru/photo/fe46e5fa-95c5-11eb-86cf-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский МИД сообщил, что скоро появится альтернатива платежной системе SWIFT на новой технологической основе.

Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе, — сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что геополитическая реальность, которая сегодня существует вынуждает искать и создавать системы, более продвинутые технологически и не претендующие на монополизацию сферы.

Дипломат также отметил, что новая система должна стать «ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учётом современных передовых достижений в цифровой сфере».

SWIFT — это международная межбанковская система передачи данных и выполнения платежей. Её используют 11 тысяч крупнейших корпораций в мире. Западные страны периодически пугают Россию тем, что отключат страну от систему в качестве меры более жёстких санкций со стороны Запада.

Как ранее писал NEWS.ru, управляющий партнёр KRK Group Даниил Кириков считает, что российские власти должны дипломатическими методами предотвратить отключение России от международной платёжной системы SWIFT. По его словам, в противном случае банковскую систему страны отбросит к уровню 1990-х годов.