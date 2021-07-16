Российские материалы появятся на дорогах Германии

Битумопроизводные материалы и технологии «Газпром-нефти» задействуют при строительстве автомобильных дорог в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

По его словам, в ходе лабораторных исследований учёные из ФРГ подтвердили качество российской продукции, а также её эксплуатационные и экологические характеристики. Битум прошёл тестирование на соответствие общеевропейскому стандарту, а также нормам качества Германии.

Процедура проверки проходила на одной из мюнхенских автотрасс. В ходе неё немецкие специалисты отметили высокую эффективность сцепления российского битума с асфальтобетонным покрытием.

По мнению Орлова, в Германии особенно жёстко подходят к укладке дорожного покрытия, что в дальнейшем обеспечивает высокую долговечность местных дорожных систем.

Именно поэтому мы адаптировали рецептуру герметиков и добились высокого качества продукта в соответствии с национальными нормативами, в том числе и по безопасности материалов для окружающей среды, — подчеркнул он.

Производством битумопроизводных материалов для немецкого рынка занимается российское предприятие «НОВА-Брит», расположенное в городе Вязьма.

Ранее в Германии ответили на просьбу жителей омской деревни Верхний Карбуш починить дорогу. В послании офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель выразили сожаление, отметив невозможность вмешательства в деятельность властей других стран.

Выходом из ситуации немецкая сторона посчитала дальнейшее обращение омичей в московский офис Международного союза немецкой культуры. Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова заявила, что жители деревни остались довольны ответом их ФРГ.