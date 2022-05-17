Росрыболовство заявило о нехватке жести для производства консервов

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Росрыболовство уведомило вице-премьера Викторию Абрамченко о нехватке белой жести для производства консервных банок. Тара подорожала до 80%, сами консервы прибавили в цене 28% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия».

Теперь шпроты в среднем стоят 120 рублей, а килька — 70 за банку. Минпромторг договаривается с Белоруссией об увеличении производства жести для России. Подорожание рыбных консервов связано с нехваткой сырья. Импортные поставки жести и банок в Россию сократились, теперь их возят, в основном, из Китая. Отечественной белой жести не хватает.

У крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они всё равно зависимы от зарубежных поставок. К тому же резкий скачок рубля по отношению к доллару мог привести к тому, что выросли цены на жесть и на сами банки. По мнению экспертов, сейчас важно не только найти международных партнёров, но и развивать отечественные производства по примеру Советского Союза.

В январе — марте консервное производство в России увеличилось до 49,7 тыс. тонн, прибавив почти 10% по сравнению с прошлым годом. Для производства банок использовали немецкие материалы, но после санкций перешли на китайские и российские.

В России белую жесть производит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В ЕАЭС — Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. В Белоруссии на данный момент на заводе низкая загрузка, поэтому спрос можно удовлетворить за счёт повышения выпуска продукции на этом предприятии.

Ранее старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова рассказала, что параллельный импорт предотвратит дефицит на фоне снижения запасов товаров. Наибольшую выгоду от его введения в России получат такие страны, как Армения, Казахстан, Китай и Турция.