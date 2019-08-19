https://static.news.ru/photo/d3cf222a-c27b-11e9-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

НК «Роснефть» оказалась единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку на Таймыре.

Заседание конкурсной комиссии состоится 2 сентября, сам конкурс — 15 октября 2019г., участок будет предоставлен без торгов. Стартовый платёж 402,7 млн рублей — заявили в пресс-службе Минприроды России.

По требованиям конкурса, компания обязана иметь в наличие собственный флот танкеров-ледоколов российской постройки либо у представителей должны быть контракты на их строительство. Кроме того, предприятие должно обеспечить транспортировку всей добываемой на участке нефти по Северному морскому пути.

«Роснефть» — один из акционеров судостроительного комплекса «Звезда», уже заключила с верфью соглашение о постройке танкеров.

На Западно-Иркинском участке расположена небольшая часть Пайяхского месторождения, извлекаемые запасы категории С2 которого оцениваются в 11,94 млн тонн. Кроме того, ресурсы газа по D1 оцениваются в 120 млрд кубометров, а по D2 — в 150 млн кубов. Площадь участка составляет 7,85 тыс. квадратных километров.

Ранее компания «Роснефть» снизила добычу нефти на 2,7%, до 16,1 миллионов тонн. Отчасти объяснением этому служит ограничение приёма нефти в систему «Транснефти». С мая по июль добыча компании отстаёт от показателей за аналогичный период 2018 года на 580 тысяч тонн, при том, что в корпорации прогнозировали рост, писал News.ru.