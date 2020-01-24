https://static.news.ru/photo/bb1f5d68-3eda-11ea-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

«Русский дом» в Давосе посетили более 2000 участников из 85 стран мира. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

В списке гостей площадки были ведущие бизнесмены и мировые лидеры. Так, «Русский дом» посетили: финансист Рей Далио, шейх Али Аль-Валид Аль Тани, председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и другие, передаёт пресс-служба Росконгресса.

Основное внимание площадка уделила социально-экономической повестке дня. Главными темами стали: искусственный интеллект, цифровая трансформация, экология и молодежные инициативы. Отмечается, что в первый раз на площадке выступили Фонд «Росконгресс» и Всемирный экономический форум. Также внимание уделили вопросам токенизации активов и кибербезопасности. Следующее открытие российской резиденции состоится в 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) прокомментировал результаты Всемирного экономического форума в Давосе.