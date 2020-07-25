Ретейлеры в РФ заявили о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что российская торговля готова к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Об этом он
Мы знаем, как быстро организовать их доставку, как работать с местными администрациями, как работать в условиях пропускной системы, знаем, с кем работать из поставщиков, — сказал он.
Беляков отметил, что ситуация в отрасли не идеальная и экономические последствия пандемии ещё впереди. Однако он выразил уверенность, что «весь ретейл с вызовами пандемии справился», так как многие смогли сохранить клиентов, поддержать бизнес производителей и поставщиков.
Кроме того, торговля всегда была фактором сдерживания потребительской инфляции — нам удалось сохранить этот статус и в условиях кризиса, — сказал председатель президиума ассоциации.
В случае второй волны коронавируса ажиотажного спроса на товары, по его мнению, не будет, так как граждане уже поняли, что рисков дефицита продуктов или взрывного роста цен нет. Он также выразил уверенность в том, что россияне уже не будут формировать запасы продуктов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что смещение покупательской активности в онлайн привело к тому, что россияне стали меньше покупать недорогие товары, которые в супермаркетах обычно разложены возле касс, это шоколадные батончики, жевательная резинка и прочее.
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