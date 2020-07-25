Ретейлеры в РФ заявили о готовности к любому развитию ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a7ec8890-ce5b-11ea-adde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что российская торговля готова к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в преддверии Дня работника торговли, который отмечается 25 июля. По его словам, торговая отрасль в РФ справилась с вызовами, поставленными перед ней пандемией COVID-19 весной 2020 года. Беляков рассказал, что в стране накоплены запасы товаров первой необходимости, а также продовольственных и бытовых товаров, например, воды, туалетной бумаги и средств обработки помещений.

Мы знаем, как быстро организовать их доставку, как работать с местными администрациями, как работать в условиях пропускной системы, знаем, с кем работать из поставщиков, — сказал он.

Беляков отметил, что ситуация в отрасли не идеальная и экономические последствия пандемии ещё впереди. Однако он выразил уверенность, что «весь ретейл с вызовами пандемии справился», так как многие смогли сохранить клиентов, поддержать бизнес производителей и поставщиков.

Кроме того, торговля всегда была фактором сдерживания потребительской инфляции — нам удалось сохранить этот статус и в условиях кризиса, — сказал председатель президиума ассоциации.

В случае второй волны коронавируса ажиотажного спроса на товары, по его мнению, не будет, так как граждане уже поняли, что рисков дефицита продуктов или взрывного роста цен нет. Он также выразил уверенность в том, что россияне уже не будут формировать запасы продуктов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смещение покупательской активности в онлайн привело к тому, что россияне стали меньше покупать недорогие товары, которые в супермаркетах обычно разложены возле касс, это шоколадные батончики, жевательная резинка и прочее.