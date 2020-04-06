Риелтор рассказал, в каком случае в России снизятся цены на жильё

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Член Российской гильдии риелторов, гендиректор агентства недвижимости «Релайт», эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, как будет развиваться ситуация на российском рынке недвижимости на фоне пандемии коронавируса.

По его мнению, для прогнозирования необходимо учитывать различные факторы, в том числе стоимость нефти и возможные дополнительные меры поддержки для тех, кто столкнулся с проблемами.

Если карантинные мероприятия продлятся больше месяца, цены на нефть будут держаться на низком уровне, можно говорить о том, что цены на недвижимость будут снижаться, — считает он.

Однако, отметил эксперт, если ситуация через месяц нормализуется, государство введёт новые меры поддержки, а цены на нефть увеличатся до $45-50 за баррель, стоимость жилья наоборот может начать расти. Также всё может остаться как есть.

Барсуков подчеркнул, что первичный и вторичный рынок недвижимости «двигаются ноздря в ноздрю», и если застройщик решить поднять цены, то и вторичка «подтянется».

Но сейчас цены заморозились, сделки практически не совершаются, за исключением застройщиков, которые работают по электронной регистрации. Вторичка замерла, потому что не работают МФЦ, — уточнил риелтор.

Он добавил, что сейчас застройщикам нет смысла снижать стоимость. Такое может произойти только в том случае, если им необходимо что-то срочно продать, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщило, что квартиры в российских новостройках могут упасть в цене на 30%. По словам экспертов, застройщики будут вынуждены пойти на снижение стоимости из-за пандемии коронавируса.