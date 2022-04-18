Решетников: российская экономика выдержала первый удар санкций

Российская экономика выдержала первый удар санкций, которые ввели западные страны из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия получила необходимое время на перестройку производственных цепочек и логистики.

Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике, — сказал он.

Министр отметил, что во многом российской экономике удалось справиться с первым ударом санкций благодаря мерам, которые были оперативно приняты правительством и Центробанком.

На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения, — добавил Решетников.

По его мнению, финансовый сектор в России сейчас находится в стабильном положении. Решетников отметил, что текущий курс рубля соответствует сложившейся ситуации. Стабильной он считает и ситуацию в банковском секторе, однако он подчёркивает, что в стране пока не удаётся в полном объёме преодолеть «охлаждение кредитования».

В конце марта Решетников заявил, что в связи с введением западных санкций из-за событий на Украине российскую экономику ожидает период перенастройки всех процессов, это станет довольно существенной встряской. При этом глава Минэкономразвития добавил, что для России остаются открытыми многие рынки, отметив, что запас прочности экономики РФ велик.