Решетников призвал бизнесменов «не впадать в психоз» из-за коронавируса

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Ситуация с коронавирусом не означает, что экономику в стране нужно «поставить на стоп», предприятия должны искать способ продолжить работу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте всё закрываем, садимся дома, и всё, жизнь закончилась, — цитирует министра РБК.

Он считает, что можно продолжать работу, найдя компромисс для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, ставя в приоритет безопасность людей.

Решетников отметил, что кабинет министров обсуждает возможность напрямую субсидировать малый бизнес, хоть эта мера «очень дорогая». Разработанных мер для поддержки экономики недостаточно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что представители малого и среднего бизнеса получат отсрочку по арендным платежам за госнедвижимость и за коммерческие помещения.

NEWS.ru писал, что ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти считает, что пандемия коронавирусной инфекции может привести к четвёртой индустриальной революции. По его мнению, ещё одним последствием пандемии будет являться сокращение торговли.