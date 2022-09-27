«Ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро» Представитель Института энергетики и финансов — о последствиях аварий на газопроводах

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

В понедельник давление на одной нитке «Северного потока — 2» и на обеих нитках «Северного потока — 1» резко упало. Во вторник даже представители немецкого правительства, пусть и анонимно, заявили, что причина — в диверсии. С ними согласны и российские эксперты. Теперь перед Россией и Европой встают новые вопросы: как восстановить газопроводы, сколько это будет стоить, кто заплатит и не замерзнет ли за это время Евросоюз. Ответы на них NEWS.ru дал замруководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

— Сейчас обсуждают разные версии произошедшего — от упавшего на трубу якоря случайного корабля до работы подводных диверсантов. Какое мнение у вас?

— В мире нет большой статистики по инцидентам на подводных газопроводах. Порой они и правда повреждаются из-за сброса якоря, но это единичные случаи. Они были и на Ближнем Востоке, и, к примеру, в 2013 году с газопроводом Yacheng (диаметр в полтора — два раза меньше, чем у «Северных потоков». — NEWS.ru), связывающим материковый Китай и Гонконг. Обычно такие случаи приводили к деформации газопровода, но не к выходу из эксплуатации.

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press Утечка в трубопроводах Nord Stream в Балтийском море

До вчерашнего дня в мире не было подобных аварий со сквозным повреждением и утечкой газа, да еще и в таких масштабах. Очень странно, что на трех ветках это случилось практически одновременно. Думаю, это внешнее и умышленное повреждение.

У нас [в газовых трубах домов] может быть скачок давления, но в магистральных газопроводах это обычно не происходит. И это во многом отрезает Россию от прямой поставки энергоресурсов в Европу («Северный поток-1» до остановки на технические работы 31 августа был основной газовой магистралью в Европу, он может качать 55 млрд куб. м. газа в год. — NEWS.ru). Остаются [менее объемные] поставки через Украину и Турцию. Есть еще газопровод «Ямал—Европа», но и он остановлен в марте из-за взаимных санкций .

— Сколько продлится ремонт «Северных потоков»?

— Полтора—два года минимум. Более простой случай с китайского-гонконгским газопроводом Yacheng потребовал четырех лет ремонта. То есть в долгосрочной перспективе для европейского рынка авария может быть определенной проблемой. А отдельные силы в Европе рассчитывали, что поставки по «СП-1» восстановятся в ближайшие месяцы.

И есть еще один существенный фактор для европейского рынка: если окажется, что это диверсия, надо в целом пересматривать систему наблюдения за такими объектами. Потому что другие крупные игроки, которые поставляют газ на рынки ЕС — например, Алжир — тоже используют подводные газопроводы. И долгое время считалось, что этот путь менее опасен, чем по земле: доступ посторонних лиц к газопроводу исключался. А если произойдет еще какое-либо повреждение других газопроводов в Европу, то для европейского рынка это может создать ситуацию, близкую к истерии. Ведь на рынке уже был консенсус, что поставки по «Северным потокам» не возобновятся. Тем не менее, после аварий цены на газ начали расти еще на 6–-7%.

Фото: Личный архив Сергея Кондратьева Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев

— Чего будет стоить восстановление газопроводов?

— Здесь важно, к каким результатам придет расследование. Если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента. И тут «Газпром» может рассчитывать на требование возмещения убытков. Если же эта авария связана с эксплуатацией газопровода, это будет означать расходы в десятки миллионов долларов, которые могут лечь на операторов этих газопроводов — Nord Stream и Nord Stream 2. Плюс к этому какой-то объем газа был просто утерян: для заполнения только одной ветки «СП-2» техническим газом требуется 177 млн кубов. Точные суммы совокупных потерь посчитать очень сложно: такого в мировой практике еще не было.

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press

Кроме того, Балтийское море — регион с очень сложным экологическим регулированием. Для работ придется получать разрешения у природоохранных властей Дании и, возможно в Швеции.

— Чем все это чревато для отопления в Европе?

— У европейцев, вероятно, был оптимистический сценарий, что они договорятся, поставки газа по «Северному потоку» возобновятся, и цены снизятся. А сейчас это технически невозможно. Теперь высокие цены на газ в Европе будут держаться эти полтора—два года.

Есть возможность увеличить поставки по украинскому маршруту, но есть проблема: Украина отказывается согласовывать поставки через газоизмерительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. И даже если через Украину поставки договорятся увеличить, цены на газ для Европы будут высокими достаточно долго.

— В итоге она не сможет закупить газ и, как говорят некоторые эксперты, «замерзнет» этой зимой?

— Нет, не замерзнет. Европа может справиться с обеспечением поставок гражданам. Да, часть людей не может оплатить счета, но они обращаются за субсидиями или переезжают в места совместного проживания и поэтому смогут пережить зиму. Тем более они копили газ в подземных хранилищах, и теперь будут просто сокращать потребление.

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

А вот часть энергоемких производств может закрыться. Алюминиевые и нефтехимические заводы могут уйти из Европы в более привлекательные страны, где газ стоит дешевле. Например, разница цен на газ в США и Европе доходит до 8 раз. А на продукции этих заводов, в свою очередь, работают фармацевтические и машиностроительные заводы. И если они потеряют своих производителей сырья и материалов, это может стать серьезным шоком.

Апокалиптического сценария «все замерзают» в Европе не будет. Но в какой-то степени может произойти на Украине, где ведутся боевые действия.

Хроника событий на газопроводах: