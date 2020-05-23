Регионы получат от кабмина поддержку в 100 млрд рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку 56 российских регионов будет выделено 100 млрд рублей.

Средства получат те субъекты, налоговые и неналоговые поступления которых по состоянию на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них определён в зависимости от первоочередных расходов региональных бюджетов.

Распоряжение об оказании субъектам финансовой поддержки принято в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Эта мера призвана сбалансировать их бюджеты в условиях экономических ограничений в связи с пандемией, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин принял проект Минтранса о поддержке отечественных авиакомпаний. Согласно документу, Росавиации будет выделено 23,4 млрд рублей на частичную компенсацию перевозчикам убытков из-за снижения потока пассажиров.