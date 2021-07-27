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Путин заявил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики

15:27, 27 июля 2021
Путин заявил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Мировая экономика после пандемии восстанавливается достаточно высокими темпами. Однако этот процесс связан с инфляционными рисками. Об заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается,отметил президент.

Несмотря на то, что мировая экономика интенсивно восстанавливается, подобные изменения связаны с достаточно высокими инфляционными рисками, сообщил Путин.

Кроме того, эмиссия доллара влияет на мировую экономику, чтобы покрыть дефицит бюджета в США. Инфляция и так уже превысила 5%, хотя целевой показатель на сегодняшний день оставляет 2%. И вот уже два года США принимают бюджет с дефицитом по 15%, заключил российский лидер.

Ранее эксперт сообщил, что инфляция в России вышла на плато. При этом зафиксированная Росстатом недельная дефляция не гарантирует остановки инфляционных процессов, и определённую роль в этом играет изменение мировых цен.

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