Путин заявил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики

Мировая экономика после пандемии восстанавливается достаточно высокими темпами. Однако этот процесс связан с инфляционными рисками. Об заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, — отметил президент.

Несмотря на то, что мировая экономика интенсивно восстанавливается, подобные изменения связаны с достаточно высокими инфляционными рисками, сообщил Путин.

Кроме того, эмиссия доллара влияет на мировую экономику, чтобы покрыть дефицит бюджета в США. Инфляция и так уже превысила 5%, хотя целевой показатель на сегодняшний день оставляет 2%. И вот уже два года США принимают бюджет с дефицитом по 15%, заключил российский лидер.

Ранее эксперт сообщил, что инфляция в России вышла на плато. При этом зафиксированная Росстатом недельная дефляция не гарантирует остановки инфляционных процессов, и определённую роль в этом играет изменение мировых цен.