Путин заявил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
15:27, 27 июля 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Мировая экономика после пандемии восстанавливается достаточно высокими темпами. Однако этот процесс связан с инфляционными рисками. Об заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, — отметил президент.
Несмотря на то, что мировая экономика интенсивно восстанавливается, подобные изменения связаны с достаточно высокими инфляционными рисками, сообщил Путин.
Кроме того, эмиссия доллара влияет на мировую экономику, чтобы покрыть дефицит бюджета в США. Инфляция и так уже превысила 5%, хотя целевой показатель на сегодняшний день оставляет 2%. И вот уже два года США принимают бюджет с дефицитом по 15%, заключил российский лидер.
Ранее эксперт сообщил, что инфляция в России вышла на плато. При этом зафиксированная Росстатом недельная дефляция не гарантирует остановки инфляционных процессов, и определённую роль в этом играет изменение мировых цен.