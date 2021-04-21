Путин пообещал льготные кредиты на строительство отелей

https://static.news.ru/photo/8319152c-a2a6-11eb-aa50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе своего послания Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал запуск программы льготного кредитования на строительство и реконструкцию гостиниц и другой инфраструктуры в туристической сфере.

По его словам, ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и составит от 3% до 5%.

В настоящее время ставка по аналогичным кредитам составляет 8–9% годовых. По мнению экспертов, двукратное её снижение сократит окупаемость гостиничных проектов с 12–13 лет до 8–9. Кроме того, рост доходности качественных отелей может составить до 20%.

Специалисты отметили, что для программы необходимо разработать единый механизм обращения в банки. По их мнению, будет уместно использование опыта льготной ипотеки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Принять в ней участие смогут предприятия ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.