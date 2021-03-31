Путин оставил решение о ключевой ставке на усмотрение Центробанка

https://static.news.ru/photo/3c0210ac-923f-11eb-adb4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает, что решение о ключевой ставке нужно оставить на усмотрение Центробанка России.

Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора, Центрального банка, — сказал российский лидер в ходе совещания с правительством.

Так президент прокомментировал заявления врио главы Мордовии Артёма Здунова, который сообщил об увеличении стоимости обслуживания коммерческих кредитов регионов из-за роста ключевой ставки.

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых (на 0,25 процентных пункта) 19 марта. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Представители ЦБ допустили её повышение на следующих заседаниях.

Как писал NEWS.ru, заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает повышение ключевой ставки ЦБ крушением надежд многих людей. Он сравнил решение регулятора о росте ставки до 4,5% с холодным душем. Моисеев рассказал журналистам, что огромное количество людей, с которыми он общался в течение года, были уверены, что ставка в 4,25% будет навсегда.