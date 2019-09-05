https://static.news.ru/photo/b65417e8-d06b-11e9-9e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вслед за Дальним Востоком стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам во всей стране.

По его словам, после реализации пилотного проекта с двухпроцентной ипотекой для молодёжи на Дальнем Востоке ставка будет падать по стране в целом и перестанет быть актуальной.

Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин предупредил Минфин РФ о том, что ответственность за реализацию полностью лежит на ведомстве.

Как ранее писал News.ru, специальную программу по ипотеке для молодых семей в Дальневосточном регионе со ставкой в 2% годовых одобрил Владимир Путин. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ).