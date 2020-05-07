Путин анонсировал отдельное совещание по проблемам авиации

https://static.news.ru/photo/2e01e996-905b-11ea-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт отдельное совещание, посвящённое ситуации в авиационной отрасли и проблемам авиаперевозчиков.

Ситуация в сфере воздушных перевозок — и в России, и во всём мире — особенно сложная, мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Ведомство предлагает послабления для грузового автотранспорта и авиации, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.