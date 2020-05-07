Экономика

Путин анонсировал отдельное совещание по проблемам авиации

14:58, 07 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт отдельное совещание, посвящённое ситуации в авиационной отрасли и проблемам авиаперевозчиков.

Ситуация в сфере воздушных перевозок — и в России, и во всём мире — особенно сложная, мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Ведомство предлагает послабления для грузового автотранспорта и авиации, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.

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