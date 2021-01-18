Пушков не ждёт ослабления давления США на проект «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/f9b090f4-5a1f-11eb-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Вашингтон вряд ли изменит свою позицию по проекту «Северный поток — 2» и ждать послаблений от новой администрации США не стоит, считает член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, никакие заявления Берлина не защитят проект от давления американцев и вероятных санкций со стороны США в отношении задействованных в «Северном потоке — 2» компаний.

Что бы ни говорили в Берлине, США продолжат давление на ФРГ по поводу «Северного потока — 2». По этому вопросу между республиканцами и демократами в конгрессе наблюдается консенсус. Новые санкции против компаний, участвующих в проекте, также весьма вероятны, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Накануне NEWS.ru сообщал, что американские власти намерены ввести во вторник, 19 января, санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус». Судно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas.

В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.