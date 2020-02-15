https://static.news.ru/photo/249380c0-505c-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвёртого квартала 2019 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года — почти до 77 млрд рублей. На 14% увеличилось число ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты также отмечают, что доля просроченных ипотечных кредитов за год не изменилась, она находится на уровне 1,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне с ипотечными кредитами смогут уменьшить процентную ставку. Сэкономить несколько сотен тысяч рублей позволит механизм рефинансирования. Доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрельников заявил, что рефинансировать кредит граждане смогут в любом другом банке, поскольку в той организации, которая выдавала кредит, вряд ли пойдут на снижение ставки.