Объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвёртого квартала 2019 года увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом 2018 года — почти до 77 млрд рублей. На 14% увеличилось число ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне с ипотечными кредитами смогут уменьшить процентную ставку. Сэкономить несколько сотен тысяч рублей позволит механизм рефинансирования. Доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрельников заявил, что рефинансировать кредит граждане смогут в любом другом банке, поскольку в той организации, которая выдавала кредит, вряд ли пойдут на снижение ставки.
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