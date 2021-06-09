Проректор ВШЭ: трудоспособные — самая многочисленная категория среди бедных

Является ли Россия бедной страной, почему основу российской бедности продолжают составлять семьи с детьми и какие слабые места существуют в отечественной соцполитике. Об этом и многом другом в интервью NEWS.ru рассказала проректор НИУ «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова

— Можно ли Россию назвать бедной страной?

— Если мы говорим о России с точки зрения всего мирового контекста, не только европейского (потому что в Европе сконцентрирована наиболее обеспеченная часть человеческого общества), то нельзя сказать, что мы бедная страна. С точки зрения бедности мы страна серединная, как по численности бедных, так и по щедрости стандрта бедности. Наиболее щедрый стандарт бедности в европейских странах — 50% или 60% от медианного дохода. Например, в 2019 г. согласно официальной линии бедности, устанавливаемой на уровне стоимости величины прожиточного минимума, к бедным относились 12,3% населения. Если бы в этот год мы подняли черту бедности до 50% медианного дохода (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения — прим.ред.), то уровень бедности повысился бы до 16-17%.

Лилия Овчарова hse.ru

Важно также отметить, что с 2021 года в нашей стране вводится новая методика определения стоимостной оценки линии бедности, в основу которой положена европейская концепция измерения бедности ( черта бедности составляет определённый процент от медианного дохода). Но если в европейских странах линия крайней бедности 40% от медианы, умеренной бедности 50% и линия бедности как критерий нуждаемости — 60% от медианного дохода, то в России в 2021 г. черта бедности составляет 44,2% от медианного дохода.

— Кто, как правило, попадает в категорию бедных россиян? Можно ли сформулировать основные причины бедности в нашей стране или они очень размыты?

— Есть устойчивые причины бедности и есть причины бедности, которые меняются. Традиционно среди бедных представлены несколько порой пересекающихся категорий. Во-первых, это семьи с детьми. Они везде составляют большую группу бедного населения. Особенно если это семьи, где один из родителей не работает. Ещё одна категория — это семьи, где наличие детей сочетается с наличием пенсионеров. Как правило, семьи, проживающие в сельской местности, имеют более высокие риски бедности. Максимальными рисками бедности отличаются безработные.

— Как часто в категорию бедных попадают российские пенсионеры?

— Сегодня в нашей стране нет пенсионеров, индивидуальный доход которых был бы ниже прожиточного минимума, поэтому если душевые доходы ( доходы семьи разделённые на число членов семьи) пенсионера опускаются ниже черты бедности, то это происходит только в тех случаях, когда пенсионеры проживают совместно с неработающими трудоспособными и детьми. В целом пенсионная система выводит из бедности пенсионеров. Поэтому у нас сейчас практически среди бедного населения нет пожилых людей.

Если пенсия по каким-то причинам ниже прожиточного минимума, то в нашей стране существует компенсационная доплата к пенсии, которая повышает индивидуальный доход пенсионера до прожиточного минимума. Если это семья из двух пенсионеров, она под бедность не попадает ни при каких условиях. За 12 лет мы сократили уровень бедности практически в три раза — с 29% в 2000 г. до 12,1% — в 2020 году. Такое снижение бедности произошло в основном за счёт того, что пенсионеры перестали иметь доходы ниже прожиточного минимума.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Почему основу российской бедности продолжают составлять семьи с детьми?

— В советской модели минимальная заработная плата составляла 150% от прожиточного минимума: супружеской паре работников с низкой заработной платой и одним ребенком ( старт жизненного цикла семьи) такой принцип гарантировал защиту об бедности. Эта конструкция предполагала, что молодая семья, где рождается ребёнок, выходит на рынок труда — мама и папа работают, и их заработок обеспечивает минимальный стандарт трёх человек.

Поэтому минимальная зарплата складывалась из минимального прожиточного минимума самого работника и половинки — прожиточного минимума ребёнка. Сейчас у нас нет практически зарплат ниже прожиточного минимума, но примерно треть работников получают зарплату ниже двух прожиточных минимумов и уже не могут прокормить двух детей. Поэтому они попадают в число бедных. Такой инструмент, как учёт детской нагрузки в минимальной зарплате у нас не присутствует. Это наше слабое место в социальной политике. Если говорить про пособия для детей — длительное время они были очень низкие. Сегодня они значительно подросли. Так, например, повышены до прожиточного минимум пособия детей до трёх лет и от 3 до 7 лет. Раньше они вообще были на уровне 10-20% от прожиточного минимума. Но щедрые пособия не компенсируют эффекта низкого стандарта минимальной оплаты труда, поэтому 80% бедных проживают в семьях с детьми.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторым слабым местом в нашей соцполитике являлись очень скромные программы поддержки безработных. Правда, в период пандемии мы сделали ряд изменений. Сейчас максимальный размер пособия по безработице подтянули до прожиточного минимума. Минимальный размер в период пандемии повысили до 4,5 тысяч, но сейчас вернули опять к 1,5 тыс рублям, поэтому минимальный размер пособия по безработице — очень слабый инструмент борьбы с бедностью.

У нас безработные (те, кто зарегистрировался в Центре занятости населения в качестве безработного) и неработающие граждане (те, кто ищет работу самостоятельно — прим) имеют примерно одинаковые риски бедности. Это говорит о том, что программы по безработице не очень эффективны.

— Возможно ли в российских Центрах занятости населения получить не только пособия, но и реальную помощь в трудоустройстве?

— Содействие в трудоустройстве — это слабое место наших служб занятости. Если вы посмотрите график работы службы занятости большинства европейских стран, то увидите, что треть времени они тратят на выплаты пособий, треть на переобучение и треть — на трудоустройство. У нас же 80% времени уходит, чтобы зарегистрировать безработных и выплатить им пособие. Наша служба занятости практически не занимается трудоустройством безработных. Это такая утраченная компетенция, которую надо восстанавливать. Если она не восстановится, то сложно говорить о том, что мы сможем сократить бедность в 2 раза. Трудоспособные граждане самая многочисленная категория среди бедных — это 60%.

— Как бедность сказывается на демографической ситуации?

— Конечно, если доходы падают, и нет уверенности в стабильности, то суммарный коэффициент рождаемости падает. Но демографический рост зависит не только от дохода. Например, Тыва — самый бедный регион и там самый высокий коэффициент рождаемости. Количество детей зависит от того сколько женщин в репродуктивном возрасте. Если женщин мало, то количество детей будет маленькое. Вместе с тем, учёные уже давно доказали, что самые эффективные инвестиции — это инвестиции в раннее развитие детей, со стороны государства и родителей. Чем раньше вы инвестируете в ребёнка, тем больше будет от него отдачи, когда он выйдет на рынок труда. Но инвесторы склонны инвестировать в проекты быстрой отдачи. Поэтому президент сейчас выполняет функцию стратегического инвестора, он мотивирует на инвестирование в детей, в их развитие.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Удалось ли как-то изменить ситуацию с помощью материнского капитала?

— Если вы не можете использовать материнский капитал на текущие расходы, значит прямого влияния на бедность он никакого не оказывает. Ситуация изменилась, когда разрешили использовать маткапитал на выплату текущих детских пособий, если доходы в семье ниже определённого уровня. Это достаточно большой шаг вперёд. Но я всё-таки не сторонник того, чтобы материнский капитал стал главным инструментом борьбы с бедностью. Материнский капитал — это всё-таки инструмент развития семьи. Это жильё, образование, частично его можно использовать на лечение. Для борьбы с бедностью среди семей с детьми нам нужно вводить для них минимальный гарантированный доход.

Получателями такого пособия должны стать те, кто, максимально задействовав свой трудовой потенциал, продолжает оставаться бедным. Для отдельных граждан (например, студентов, многодетных родителей и/или родителей в одиночку воспитывающих детей) нужно вводить правило нулевого дохода (требование для назначения выплаты, согласно которому семьи, где хотя бы один из взрослых не имеет официального дохода в расчётном периоде, выплату не получат — прим.ред.)