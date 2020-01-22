https://static.news.ru/photo/65c3575e-3d98-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Промсвязьбанк намерен выделить 1 млрд рублей на льготную ипотеку для Дальнего Востока до конца 2020 года. Об этом сообщил ТАСС.

ПСБ входит в число банков — участников государственной программы «Дальневосточная ипотека». Рассчитываем, что до конца 2020 года по России банк выдаст в рамках этой программы кредиты на сумму не менее 1 млрд рублей, — привели слова руководителя отдела разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Зоботиной в ТАСС.

Представитель банка добавила, что программа начнёт работу в феврале 2020 года.

Отмечается, что бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки в ДФО в конце 2019 года.

Льготная ипотека предполагает получение жилищного кредита под 2% годовых на срок до 20 лет. Сумма займа ограничена 6 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Дальнем Востоке планируют провести модернизацию системы авиасообщений, технического обслуживания и переподготовку авиационного персонала. Это позволит сделать полёты в ДФО более доступными.