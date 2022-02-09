Профицит внешней торговли РФ в январе увеличися до $21,4 млрд

По итогам января 2022 года профицит внешней российской торговли вырос более чем в два раза по сравнению с данным показателем за аналогичный период 2021 года. В числовом выражении он составил $21,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

При этом по результатам отчётного периода 2021 года профицит внешней торговли РФ составлял $9 млрд.

Динамика текущего счёта платёжного баланса определялась существенным расширением положительного сальдо торгового баланса в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта, — указано в отчёте.

Счёт текущих операций также возрос почти в 2,5 раза и составил $19 млрд, по сравнению с $8,1 млрд в январе 2021 года. Сальдо финансовых операций частного сектора увеличилось менее стремительно: с $9 млрд до $12,8 млрд. Как отмечается, это стало возможно вследствие наращивания иностранных активов при некотором снижении обязательств секторов перед нерезидентами.

В Соединённых Штатах дефицит торгового баланса США по итогам 2021 года вырос на 27% и составил $859,1 млрд, поставив исторический рекорд. На это повлияло в том числе невыполнение Китаем соглашения об увеличении импорта товаров из США.