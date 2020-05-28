Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/1e10129e-a0c6-11ea-9075-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Специалисты компании «Газпром» поставили под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири». На Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные технологические нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.

Как сообщает «Лента.ру», около 50 скважин Чаянды находятся сейчас под угрозой невыхода на плановый уровень добычи из-за того, что на месторождении использовался дефективный буровой раствор, а руководители подразделений, ответственных за разработку, нарушали технические стандарты и принимали сомнительные решения.

Так, в августе 2019 года из-за бурового раствора 20 скважин оказались полностью «сухими», ещё на стольких же наблюдается пониженный уровень добычи, который в перспективе тоже грозит стать нулевым. Совокупные потери от 20 «сухих» скважин эксперты оценивают в 334 млрд рублей упущенной прибыли.

Ещё по меньшей мере шесть скважин были «покалечены» из-за того, что при их бурении не соблюдался техрегламент, что привело к неправильной установке важнейших деталей на глубине. Ремонт одной такой скважины оценивается в 90 млн рублей, а совокупные потери могут дойти до 2 млрд рублей.

Нынешний уровень добычи на Чаяндинском месторождении свидетельствует о скорой его выработке, таким образом, добыча газа может вообще не выйти на прогнозированную мощность в 25 млрд кубометров в год. Издание направило запрос в пресс-службу ПАО «Газпром», однако там ответили, что «у проекта „Сила Сибири“ проблем нет».

Как писал NEWS.ru, компания «Газпром» начала проектирование трубопровода «Сила Сибири — 2», рассказал председатель правления сырьевого гиганта Алексей Миллер. Он добавил, что новая магистраль должна стать основой для поставки 50 млрд кубометров голубого топлива ежегодно по территории Монголии в Китай. При этом углеводороды с Ямала также собираются отправлять в Европу. Цель проекта — соединить западную газотранспортную инфраструктуру с восточной частью РФ, а также обеспечить энергоресурсом Восточную Сибирь. В конце марта 2020 года глава РФ Владимир Путин одобрил начало работ по созданию «Силы Сибири — 2».