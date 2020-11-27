Представители России и Грузии обсудили перспективы возобновления полётов

https://static.news.ru/photo/76c61a4a-30be-11eb-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский замминистра иностранных дел Григорий Карасин провёл встречу в формате видеоконференции со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, на которой обсуждалась возможность возобновить авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учётом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для российских граждан, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в Грузию. 20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Грузинская сторона не раз заявляла о готовности возобновить рейсы. Однако разговоры об этом прекратились из-за пандемии коронавируса. Россия, как им многие страны весной закрыла свои границы. В конце августа Абашидзе вновь заявил, что Тбилиси заинтересован в восстановлении авиасообщения с Москвой и напомнил, что рейсы прекратились по инициативе российской стороны.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в МИД РФ напомнили, что эпидемиологическая обстановка в большинстве популярных среди российских туристов стран остаётся сложной, поэтому отдыхающим необходимо соблюдать все введённые в этих регионах меры профилактики.