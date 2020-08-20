В Грузии заявили о заинтересованности в восстановлении авиасообщения с РФ

https://static.news.ru/photo/bcf92ade-e389-11ea-a565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgian Airways/facebook.com

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси заинтересован в восстановлении авиасообщения с Москвой. Он напомнил, что рейсы прекратились по инициативе российской стороны.

Мы были и остаемся заинтересованными в восстановлении регулярного сообщения. Если с российской стороны будет желание восстановить полёты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня, однако всё, конечно же, зависит от эпидемиологической обстановки, — приводит ТАСС слова Абашидзе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Он надеется, что это вопрос «ближайшего будущего». В разговоре с журналистами издания «Труд» он заметил , что в Москве внимательно следят за ситуацией в государстве на западе Закавказья. Министр иностранных дел РФ полагает, что открытие регулярных рейсов на разных направлениях не заставит себя долго ждать.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в прошлом году. 21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну. 20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Грузинская сторона не раз заявляла о готовности возобновить рейсы. 27 ноября «Известия» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщили, что в первой половине 2020 года есть вероятность того, что российская и грузинская стороны договорятся о возобновлении полётов. Чтобы решить вопрос с авиасообщением, должна сложиться соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой, пояснял тогда член Совета Федерации Григорий Карасин.

Однако разговоры об этом прекратились из-за пандемии коронавируса. Россия, как им многие страны весной закрыла свои границы. На данный момент РФ восстановила международное авиасообщение со Швейцарией, Великобританией и Турцией.

Также сообщалось, уже осенью, вероятно, можно будет улететь в Египет, ОАЭ, на Кубу, Мексику, Мальдивы, Доминикану, Кению, Танзанию, Мальту, Хорватию и Черногорию. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов, писал NEWS.ru.