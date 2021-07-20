Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию

Займы по льготным ставкам на экомодернизацию могут появиться для предприятий «грязных» городов России. Предполагается, что это будет способствовать снижению выбросов в атмосферный воздух, пишут «Известия».
Вопрос о субсидировании банков для выдачи кредитов по льготным ставкам участникам проекта поручила проработать Минпромторгу совместно со Сбербанком вице-премьер Виктория Абрамченко. Срок исполнения поручения — 28 июля. Полученные кредиты предприятия смогут направить на выполнение уже разработанных и принятых комплексных планов регионов для борьбы с загрязнением атмосферы.
Также в поручении вице-премьера сказано. что для субсидирования банков допускается привлекать бюджетные средства, ранее выделенные на проект «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределённые на программу «Чистый воздух».
Национальный проект «Экология» в числе прочего предполагает снижение выбросов в 12 «грязных» городах до 2024 года — на 20% в целом и на 10% в части опасных загрязняющих веществ.
Ранее сообщалось, что российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей.