Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию

Займы по льготным ставкам на экомодернизацию могут появиться для предприятий «грязных» городов России. Предполагается, что это будет способствовать снижению выбросов в атмосферный воздух, пишут «Известия».

Речь идёт о 12 городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эти населённые пункты входят в проект «Чистый воздух».

Вопрос о субсидировании банков для выдачи кредитов по льготным ставкам участникам проекта поручила проработать Минпромторгу совместно со Сбербанком вице-премьер Виктория Абрамченко. Срок исполнения поручения — 28 июля. Полученные кредиты предприятия смогут направить на выполнение уже разработанных и принятых комплексных планов регионов для борьбы с загрязнением атмосферы.

Также в поручении вице-премьера сказано. что для субсидирования банков допускается привлекать бюджетные средства, ранее выделенные на проект «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределённые на программу «Чистый воздух».

Национальный проект «Экология» в числе прочего предполагает снижение выбросов в 12 «грязных» городах до 2024 года — на 20% в целом и на 10% в части опасных загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей.