https://static.news.ru/photo/b10be480-ce2e-11e9-bb80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

На формирование оборотного склада запчастей для самолётов SSJ 100 правительство РФ выделит Минпромторгу 3,9 млрд рублей.

На финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запчастей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал News.ru, разработчик самолёта SSJ 100 — компания «Гражданские самолёты Сухого» — прокомментировал информацию, где говорят о повышении цен на билеты. Вопрос ценообразования во многом зависит от тарифной политики компании. Авиакомпания «Аэрофлот», которая использует самолёты Sukhoi Superjet 100, позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что сказывается на цене билетов. Однако производитель со своей стороны постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолётов.