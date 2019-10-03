https://static.news.ru/photo/6e5a00ca-e5be-11e9-9971-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказавшийся от управления в En+ Group Олег Дерипаска по договорённости с властями США не оказывает влияния на руководство группы, заявил глава компании Владимир Кирюхин.

Конечно, он глубоко переживает за компанию, это его создание. Но чтобы говорить мне — «Владимир, сделай это» — нет, этого нет, — сказал Кирюхин в интервью Financial Times.

Он также отметил, что бизнесмен звонит ему только с поздравлениями с днём рождения.

США в апреле 2018 года внесли в чёрный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как предприниматель снизил свою долю в них.

Как ранее писал News.ru, Дерипаска подал в суд на три английских СМИ: Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.